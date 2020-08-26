Кабмин разрешил выплаты концессионерам дорог из Дорожного фонда

Кабинет министров на заседании 26 августа разрешил осуществлять выплаты концессионерам за эксплуатационную готовность автодороги в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как отметил в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, предоставление возможности проводить выплаты концессионерам из Дорожного фонда является продолжением имплементации закона о концессиях, принятого ранее Верховной Радой и который даст Украине возможность строить концессионные автобаны международного качества.

Принятое постановление также предусматривает увеличение источников поступлений в Дорожный фонд за счет 50% поступлений от штрафов за превышение габаритно-весовых норм при перевозке грузов без соответствующего разрешения и 50% административно-хозяйственных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритного и большегрузного транспорта.

Кроме того, предусматривается выделение средств на финансовое обеспечение местных властей для осуществления мероприятий по отчуждению земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, для общественных потребностей, а также выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизацию, технический надзор, обследование состояния дорог, в частности, привлечение инженеров-консультантов.

Шмыгаль также поручил Министерству финансов совместно с Мининфраструктуры безотлагательно привести Бюджетный кодекс в соответствие с принятым законом о концессиях и принятым постановлением Кабмина (в частности, относительно финансового обеспечения отчуждения земучастков, пополнения Дорожного фонда концессионными платежами и исключения платы за проезд платными дорогами).