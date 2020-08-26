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Новини Інновації в енергетиці
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В США открыли первый завод по производству зеленого водорода

В США открыли первый завод по производству зеленого водорода

Компания Solena Group запустила первый коммерческий проект в США, в городе Ланкастер, штат Пенсильвания.

Об этом сообщает Los Angeles Times, передает БизнесЦензор

Проект оценивается в $55 млн. Это первый завод по производству зеленого водорода в США. 

Solena — одна из компаний, которая уже несколько лет ищет способы дешевого производства водорода без образования вредных выбросов. Они хотят стать главным поставщиком экологически чистого топлива, которое в будущем может заменить нефть и газ.

"Если мы продолжим производить энергию так, как мы это делали, то через 50 лет нашу планету нельзя будет узнать. Мы рады находить новые способы производства зеленого топлива и распространить наши идеи по всей стране", – рассказали в компании.

Компания будет производить водород с помощью технологии плазменного нагрева. Этот метод впервые разработали в НАСА. Для него применяют специальные факелы, в которых при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов.

Водород давно рассматривается в качестве перспективного технологического направления долгосрочного хранения энергии. Однако исследователи отметили свои преимущества. Они могут хранить излишки в твердом материале — борогидриде натрия. Он может впитывать водород, как губка, а затем выделять его обратно.

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В штатах построили первый завод за 55 лимонов... сколько же намереваются украсть на подобном заводе у нас? уже задекларпровали его строительство за 300 лимонов... хоть и понимаю, что это мыльная бульбашка от очередного "лыжного инструктора"...
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26.08.2020 19:35 Відповісти

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