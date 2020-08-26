Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет его выбрал, законные процедуры все пройдены, все собеседования он прошел, и с профильным министерством и я сам имел не одно собеседование со всеми кандидатами, и в том числе с господином Жмаком", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным СМИ, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании члена набсовета Международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Ранее Жмак работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили (2015-2016 годы), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Однако уже 15 апреля Кабинет министров уволил Марчека, назначив Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога".