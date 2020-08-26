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Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

Кабмин назначил нового главу

Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет его выбрал, законные процедуры все пройдены, все собеседования он прошел, и с профильным министерством и я сам имел не одно собеседование со всеми кандидатами, и в том числе с господином Жмаком", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным СМИ, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании члена набсовета Международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Ранее Жмак работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили (2015-2016 годы), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Однако уже 15 апреля Кабинет министров уволил Марчека, назначив Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога".

Автор: 

Кабмін (7742) призначення (1140) Укрзалізниця (4761) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+3
Мистер Бин..
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26.08.2020 15:37
+2
На фсе руки майстер!
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26.08.2020 19:45
+2
ТНК, Киевстар, все ясно. Короче, ватабизнес пришел для окончательного развала УЗ.
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26.08.2020 20:10
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Мистер Бин..
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26.08.2020 15:37 Відповісти
Схожий, тільки не смішний і набундюченний.
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26.08.2020 20:30 Відповісти
сидел на бутылке, обитженый
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26.08.2020 20:34 Відповісти
Міхо, ще той "барига" світового масштабу.
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26.08.2020 20:34 Відповісти
теперь за ж/д я спокоен . . . Жмак был в команде Саакашвили в Одесской области . . . это хорошая характеристика
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26.08.2020 18:20 Відповісти
На фсе руки майстер!
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26.08.2020 19:45 Відповісти
ТНК, Киевстар, все ясно. Короче, ватабизнес пришел для окончательного развала УЗ.
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26.08.2020 20:10 Відповісти
нет чтоб поляка или чеха туда поставить
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26.08.2020 20:18 Відповісти
Менеджер кацапського "розливу".
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26.08.2020 20:29 Відповісти
Людина з обличчям маньяка... Де вони вони таких знаходять? У ЗЕгенератів мабуть кастингове агенство "Бридкі і ще бридкіші".
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27.08.2020 01:56 Відповісти
Наруководит это нове обличчя... Тоскую по Кирпе. Тупорылые, все своих,,менеджеров,,сунут руководить 200 тысячами людей, не зная ни технологии процесса, ни особенностями отрасли, ни направлением развития, ни пониманием проблем...Команда Саакашвили теперь - это мерило компетентности...Блин.!
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27.08.2020 08:24 Відповісти
поставили на месяц жд порулить.Как материальное поощрение.
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27.08.2020 10:27 Відповісти
Простите, но каждый топ-меннеджер из а/п Борисполь - это вор и коррупционер, на котором клейма ставить негде.
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27.08.2020 11:47 Відповісти
Шмыгаль: "Предлагается формально его согласовать", вот так, ФОРМАЛЬНО, у нас и идет круговая порука безнаказанности и безответственности.
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27.08.2020 11:49 Відповісти

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