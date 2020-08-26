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Кабмин выделил местным бюджетам 100 миллионов на центры профессионального образования

Кабмин выделил местным бюджетам 100 миллионов на центры профессионального образования

Кабинет министров поддержал проект распоряжения, которым предусматривается распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессиональной (профессионально-технического) образования в 2020 году.

Соответствующее решение правительство приняло по поручению президента во время очередного заседания 26 августа, передает БизнесЦензор..

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о сумме в размере 100 млн грн.

"В большинстве таких учебных заведениях материально-техническая база не обновлялась десятилетиями. В то же время и промышленность, и сельское хозяйство требуют профессиональных рабочих. Важно воспитывать нашу молодежь, которая будет профессионально подготовленной и сможет получать достойную работу на украинских предприятиях", - подчеркнул Шмыгаль.

Также правительство отдельным постановлением перераспределило некоторые расходы госбюджета, предусмотренные Министерству образования и науки на 2020 год, которым, в частности, речь идет об обеспечении деятельности Нацкомиссии по стандартам государственного языка. Так, на создание надлежащих условий труда для ее сотрудников будет выделено 950 тыс. грн.

Автор: 

освіта (222) фінансування (2023) місцеві бюджети (252)


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