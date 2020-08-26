Кабмин выделил местным бюджетам 100 миллионов на центры профессионального образования

Кабинет министров поддержал проект распоряжения, которым предусматривается распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессиональной (профессионально-технического) образования в 2020 году.

Соответствующее решение правительство приняло по поручению президента во время очередного заседания 26 августа, передает БизнесЦензор..

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о сумме в размере 100 млн грн.

"В большинстве таких учебных заведениях материально-техническая база не обновлялась десятилетиями. В то же время и промышленность, и сельское хозяйство требуют профессиональных рабочих. Важно воспитывать нашу молодежь, которая будет профессионально подготовленной и сможет получать достойную работу на украинских предприятиях", - подчеркнул Шмыгаль.

Также правительство отдельным постановлением перераспределило некоторые расходы госбюджета, предусмотренные Министерству образования и науки на 2020 год, которым, в частности, речь идет об обеспечении деятельности Нацкомиссии по стандартам государственного языка. Так, на создание надлежащих условий труда для ее сотрудников будет выделено 950 тыс. грн.