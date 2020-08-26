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Госбюджет с начала года сведен с дефицитом 51 миллиард, – Казначейство

Госбюджет с начала года сведен с дефицитом 51 миллиард, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной в среду информации на сайте ведомства, заимствования за указанный период составили 351 млрд грн, в том числе 166,7 млрд грн - внешние.

Заимствования по общему фонду составили 345,8 млрд грн при плане в почти 360 млрд грн, внешние заимствования по общему фонду - 161,2 млрд грн.

В то же время погашения за этот период были на уровне 236,5 млрд грн (в соответствии с планом), в том числе внешние - 85,24 млрд грн, указало Госказначейство.

Доходы госбюджета за указанный период достигли 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.

Расходы в январе-июле достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Автор: 

бюджет (1807) дефіцит (450) Казначейство (215)


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