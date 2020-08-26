Кабмин назначил нового главу Службы безопасности на транспорте
Кабинет министров на заседании в среду, 28 августа, назначил главой Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Егора Прокопчука.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Согласно реестру деклараций, до февраля 2020 года Прокопчук занимал должность гендиректора ГПП "Кривбасспромводпоставка", где он в прошлом году заработал 412,53 тыс. грн. Его жена Валерия в прошлом году получила 762 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельнгостью, 832 тыс. грн от продажи недвижимости и 24 тыс. грн помощи при рождении ребенка.
Егор Прокопчук возглавляет общественную организацию "Центр защиты одесситов", в 20154 году баллотировался в горсовет Одессы от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова.
Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте. Он возглавлял ведомство с 20 ноября 2019 года.
До этого Погорелый работал генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.
Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль