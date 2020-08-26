Кабмин назначил нового главу Службы безопасности на транспорте

Кабинет министров на заседании в среду, 28 августа, назначил главой Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Егора Прокопчука.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно реестру деклараций, до февраля 2020 года Прокопчук занимал должность гендиректора ГПП "Кривбасспромводпоставка", где он в прошлом году заработал 412,53 тыс. грн. Его жена Валерия в прошлом году получила 762 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельнгостью, 832 тыс. грн от продажи недвижимости и 24 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

Егор Прокопчук возглавляет общественную организацию "Центр защиты одесситов", в 20154 году баллотировался в горсовет Одессы от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте. Он возглавлял ведомство с 20 ноября 2019 года.

До этого Погорелый работал генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.