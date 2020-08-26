Turkish Airlines отказалась от выдачи питания на коротких рейсах

Авиакомпания Turkish Airlines отказалась от предоставления питания на всех внутренних рейсах и международных рейсах длительностью менее двух часов.

Об этом сообщили в отделе по поддержке клиентов авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новый сервис в Turkish Airlines объяснили необходимостью снизить контакт между экипажами и пассажирами для их защиты в условиях пандемии COVID-19.

Путешественники на коротких маршрутах могут рассчитывать только на предоставление воды, однако ее необходимо будет попросить у бортпроводников, так как она подается по индивидуальному запросу.

На международных рейсах от двух часов питание предоставляется по упрощенной концепции. Например, на рейсах в Украину длительностью более двух часов в эконом-классе пассажиры получают бумажные пакеты, в которых находится вода, сок, сэндвич и десерт.

На более длительных рейсах пассажирам выдают питание в специальных картонных коробках.

В настоящее время Turkish Airlines выполняет рейсы из Стамбула в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков. Длительность рейсов в Одессу, Херсон и Запорожье, согласно расписанию, меньше двух часов. Следовательно на этих маршрутах пассажиры могут получить только воду.