Почти половина россиян боится скрытого чипирования, – опрос

В России 45% граждан опасаются скрытого чипирования.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

При этом 52% опрошенных не боятся, что их тайно чипируют, среди людей с высшим образованием таких 60%.

О чипировании людей слышали 84% респондентов, но только 15% считают себя хорошо информированными в этом вопросе.

Возможным скрытое чипирование, без ведома человека, считают возможным 41% из тех, кто слышал об этой процедуре. Еще 19% убеждены, что это невозможно, и 35% сказали, что это "скорее, невозможно".

При этом, что чипирование уже применяют, считают 51% опрошенных россиян, 14% ожидают, что технологию начнут применять в ближайшем будущем, 16% – только в отдаленном будущем.

Отрицательно к чипированию относятся 77% россиян. Треть опрошенных, слышавших о чипировании, уверены, что процедура не дает никаких преимуществ (34%). Еще 32% затруднились с ответом. 9% сказали, что чип заменяет документ, удостоверяющий личность, 6% – поможет найти пропавшего человека, 4% – заменяет банковскую карту и 4% – содержит медицинские данные о человеке.

Среди недостатков чипирования 35% опрошенных опасаются излишнего контроля со стороны государства, 16% верят, что чип может повлиять на здоровье в том числе вызвать аллергию, 6% – что с чипа можно украсть данные. 11% считают, что через чип человеком можно управлять.

Опрос был проведен 1 августа по телефону среди 1600 взрослых граждан РФ.