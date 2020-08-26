В международный розыск объявлен завладевший 2 миллионами бюджетных средств топ-менеджер, – прокуратура

Обвинительный акт в отношении директора харьковского ООО, подозреваемого в присвоении бюджетных средств в сумме 1,8 млн грн, предназначенных на ремонт систем водоснабжения в Запорожской области, направлен в суд.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области, передает БизнесЦензор.

"По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №3 в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, и умышленного невыполнения решения суда, вступившего в законную силу (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году между Запорожской областной государственной администрацией и одним из харьковских ООО заключен договор о закупке работ по ремонту систем водоснабжения.

В качестве аванса на счет ООО перечислено почти 1,8 млн грн. Фактически работы выполнены, а директор указанного предприятия, являясь должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, завладел указанной суммой средств.

Кроме того, директор ООО умышленно не выполнил постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда о взыскании почти 1,8 млн грн с ООО в пользу Запорожской областной государственной администрации.

После сообщения о подозрении указанном должностному он объявлен в международный розыск в связи с сокрытием от органа следствия и прокуратуры.

В отношении указанного лица в суд направлено обвинительное заключение по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.