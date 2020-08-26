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Кабмин повысил должностные оклады бюджетников

Кабмин повысил должностные оклады бюджетников

Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, принял решение о повышении с 1 сентября должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы в связи с повышением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы с 4 723 до 5 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Решением правительства устанавливается должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 2 225 грн, что в соотношении с размером минимальной заработной платы 5000 грн будет составлять 44,5%, а также – размеры должностных окладов по всем разрядам ЕТС, рассчитанные исходя из нового размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда. Сейчас оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 102 грн.

"Такое решение правительства позволит не допустить увеличения разрыва между ставкой 1-го тарифного разряда и новым размером минимальной заработной платы, который с 1 сентября составит 5000 гривен", – пояснил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Кабмин поручил руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить дифференциацию заработной платы за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.

Автор: 

Кабмін (7742) мінімальна зарплата (136) Петрашко Ігор (88) зарплата (1119) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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и это при дыре в бюджете в 300..500 млрд.грн..
для запуска печатного станка на полную - из НБУ выгоняют независимых специалистов и назначают уровня "чего-с изволите-с?" типа шевченко..
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27.08.2020 00:28 Відповісти
Не забувайте! Коломойському потрібен дефолт а його лапа в дупі ляльки ЗЕгенерата...
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27.08.2020 03:36 Відповісти
А в бизнесе ситуация с минималкой теперь теперь следующая:

Ставка 5000 грн. (із них ПДФО 18% (900 грн) та військовий збір 1,5% (75 грн))

+ ЄСВ (1100 грн)

"На руки" співробітник отримає 4 025 грн, оскільки ПДФО і ВС утримуються з його ставки.
Загальна сума сплачених податків роботодавцем складе 2 075 грн/місяць.

Податкове навантаження: 2075 : 6100 = 34%.

Відносно отриманих робітником на руки коштів сума податків становитиме 2075 : 4025 = 51,5%
ТО ЕСТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
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27.08.2020 10:26 Відповісти
Из 4025 он ещё заплатит при покупке товаров, как конечный потребитель, 805 грн. НДС.
ИТОГО 2880:3220 = 89,4 % налогов относительно полученных средств.
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27.08.2020 12:45 Відповісти
А коли вже всім суддям,прокурорам ,мусорам піднімуть тариф до 2,225грн,за їх (тяжку працю) і ті продажні вироки що вони виносять?
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27.08.2020 12:40 Відповісти
Конечно, бюджетникам надо повышать зарплату, ведь скоро им придется выходить на митинги, в поддержку власти.
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27.08.2020 14:33 Відповісти
Откуда денежки?
- Станочек печатает.. Предвыборный.
И 73 поведутся..
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27.08.2020 17:58 Відповісти

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