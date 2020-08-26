Кабмин повысил должностные оклады бюджетников

Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, принял решение о повышении с 1 сентября должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы в связи с повышением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы с 4 723 до 5 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Решением правительства устанавливается должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 2 225 грн, что в соотношении с размером минимальной заработной платы 5000 грн будет составлять 44,5%, а также – размеры должностных окладов по всем разрядам ЕТС, рассчитанные исходя из нового размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда. Сейчас оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 102 грн.

"Такое решение правительства позволит не допустить увеличения разрыва между ставкой 1-го тарифного разряда и новым размером минимальной заработной платы, который с 1 сентября составит 5000 гривен", – пояснил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Кабмин поручил руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить дифференциацию заработной платы за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.



