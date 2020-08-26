"Приватбанк" выставил на продажу нефтебазу в Одесской области

"Приватбанк" выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") нефтебазу в поселке Затишье по ул. Зеленая, 5 (Одесская область).

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Нефтебаза состоит из административного здания площадью 254,3 кв. м., лаборатории (87,3 кв. м.), КПП (47,8 кв. м.), насосной (65,2 кв. м.), склада (345,3 кв. м.), пожарного ДЕПО (139,9 кв. м.) и 23 резервуаров.

Стартовая стоимость объекта - 4,653 млн грн.

Прием заявок для участия в аукционе завершится в 08:00 9 сентября, а в 09:00 того же дня начнутся торги.

В 2017 году национализированный "Приватбанк" взял под охрану 74 нефтебазы, которыми ранее владела группа "Приват" и которые находились у банка в залоге.

Часть нефтебаз была продана, но 66 все еще остаются на балансе банка. По имеющимся данным, большая часть из них находятся в нерабочем состоянии.

В 2020 году через СЕТАМ банк реализовал имущество на сумму 189,7 млн грн.