АМКУ разрешило гендиректору Липецкой фабрики Roshen получить контроль над "Хант Пластикс"

Антимонопольный комитет Украины разрешил генеральному директору АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (Россия) Олегу Казакову получить непосредственный контроль над ООО "Хант Пластикс" (Винница), где ему уже принадлежит 24,5% акций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, предоставлено разрешение на концентрацию в виде приобретения Казаковым непосредственного контроля над ООО "Хант Пластикс" путем назначения его на должность директора.

Кроме того, АМКУ предоставил разрешение гендиректору Липецкой кондфабрики на приобретение доли в уставном капитале "Хант Пластикс", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

ООО "Хант Пластикс" выпускает пластиковые упаковки для товаров.

В "Хант Пластикс" сообщили, что его мощности по переработке пластика составляют 300-350 тонн в год. В планах - в сентябре 2020 года на производстве в Виннице запустить в эксплуатацию линию по выпуску пластиковых изделий.

По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром предприятия является президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.