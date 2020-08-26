Аграриям компенсировали проценты по кредитам на 323 миллиона
По состоянию на 25 августа общая сумма выплат субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляет 322,9 млн грн.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.
В частности:
- 124,9 млн грн - направлено субъектам за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь;
- 198 млн грн - направлено субъектам за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июль.
Средства получили 2611 заемщик, подавший заявки в уполномоченные банки.
"По программе удешевления кредитов аграрии могут подавать заявки в 33 банка, среди которых как государственные, так и частные. Мы призываем аграриев активно пользоваться данной программой, ведь дешевые кредиты являются эффективным инструментом для поддержки и развития собственного бизнеса", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 8,3 млрд грн, в том числе:
по видам кредитов:
- краткосрочным - 3,8 млрд грн (45,7%);
- среднесрочных - 2,4 млрд грн (29%);
- долгосрочных - 2,1 млрд грн (25,3%);
по видам деятельности заемщиков:
- отрасль животноводства - 1,6 млрд грн (18,8%);
- другие отрасли - 6,7 млрд грн (81,2%).
Средние процентные ставки банков, в которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.
На 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" предусмотрено 1,2 млрд грн.
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