Кабмин изменил порядок реализации арестованных активов на е-торгах

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, передает БизнесЦензор.

В частности, изменения позволят осуществить практическую реализацию ч. 10 ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ст. 23 закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", а также предоставят возможность своевременного исполнения судебных решений о специальной конфискации активов.

Часть 10 статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины определяет, что в случае отсутствия у виновного лица имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме имущества, которое подлежит специальной конфискации, ущерб, нанесенный потерпевшему, гражданскому истцу, возмещаются за счет средств от реализации конфискованного имущества, а оставшаяся часть переходит в собственность государства.

Законом Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" предусмотрено, что:

полученные от реализации активов средства зачисляются на депозитные счета Национального агентства;

по согласованию с межведомственной комиссией по вопросам реализации активов Национальное агентство самостоятельно обеспечивает выполнение судебного решения о конфискации, специальной конфискации активов, взыскание в доход государства активов, находящихся в его управлении или находились, но были реализованы, стоимостью более 10 тыс. размеров минимальных заработных плат;

поступления от осуществляемого Национальным агентством управлению активами, а также средства, полученные на основании международных соглашений о разделе и возвращения активов в Украине, перечисляются в государственный бюджет.

Пунктом 22 Порядка реализации арестованных активов на электронных торгах, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 27 сентября 2017 года №719, установлено, что победитель торгов перечисляет средства за приобретенный актив на счет Национального агентства.

Таким образом, эти изменения в первую очередь призваны урегулировать вопрос сроков и порядка действий АРМА о перечислении полученных от реализации активов средств в пользу потерпевшего, гражданского истца и в государственный бюджет Украины при исполнении судебных решений о специальной конфискации, в соответствии с частью10 статьи 100 Уголовного процессуального кодекса Украины.