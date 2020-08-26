В аэропорту "Борисполь" установили систему автоскрининга температуры. ВИДЕО

В аэропорту "Борисполь", на одном из направлений, работает стационарная система температурного автоскрининга, которую украинским пограничникам передал Евросоюз.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Госпогранслужбы, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что оборудование было предоставлено в рамках финансируемого ЕС проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", и это уже вторая часть помощи, связанной с COVID-19, которую получают бенефициары проекта.

Общая стоимость переданного оборудования составляет 1 млн грн.

"Система температурного скрининга помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии", - говорится в сообщении.

Ранее ЕС передал Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе средства личной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры - для безопасной и непрерывной работы обеих служб с людьми, пересекающими украинскую границу.