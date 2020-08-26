Finnair cократит до 1000 работников из-за последствий пандемии
Финская авиакомпания Finnair объявила, что сократит до 1000 работников в связи с убытками вследствие пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Airlive, передает БизнесЦензор.
Finnair начинает переговоры о сотрудничестве в связи с планами сократить около тысячи рабочих мест и временно уволить еще часть.
В целом изменения коснутся около 2800 человек, которые работают в авиакомпании в Финляндии.
Кроме того, Finnair решила продать один свой самолет Airbus A350-900.
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