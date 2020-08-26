Finnair cократит до 1000 работников из-за последствий пандемии

Финская авиакомпания Finnair объявила, что сократит до 1000 работников в связи с убытками вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Airlive, передает БизнесЦензор.

Finnair начинает переговоры о сотрудничестве в связи с планами сократить около тысячи рабочих мест и временно уволить еще часть.

В целом изменения коснутся около 2800 человек, которые работают в авиакомпании в Финляндии.

Кроме того, Finnair решила продать один свой самолет Airbus A350-900.