Кабмин утвердил порядок ведения электронного реестра выданных лицензий

Кабинет министров на заседании 26 августа принял постановление "Об утверждении Порядка формирования и ведения лицензионного реестра".

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, постановление устанавливает перечень сведений, которые содержатся в реестре, порядок его формирования и ведения, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, лицензионный реестр ведется в электронной форме органом лицензирования.

Постановление определяет, какие сведения и в какие сроки должны быть внесены в реестр. При этом установлено, что информация из реестра является открытой и общедоступной (кроме паспортных данных и налогового номера).

"Благодаря принятому постановлению реестр станет более удобным как для органов лицензирования так и для потребителей. А также будут значительно уменьшены расходы времени и средств на получение актуальной информации из реестра", – сказано в сообщении.

Также ожидается, что постановление обеспечит прозрачность порядка рассмотрения документов и принятия решений органами лицензирования, а также открытость данных о количестве и месте нахождения субъектов хозяйствования, которые имеют право осуществлять хозяйственную деятельность, подлежащую лицензированию.