Кабмин запустил сокращение региональных управлений Госслужбы по вопросам труда

Кабинет министров на заседании 26 августа принял решение о создании Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда путем объединения Главных управлений Гоструда в Донецкой и Луганской областях.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, это объединение является пилотным проектом по оптимизации региональной структуры Гоструда, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Создание Восточного межрегионального управления Гоструда – это старт пилотного проекта, который при успешной реализации будет распространен на другие территории Украины. Главная цель проекта – оптимизировать структуру службы, обеспечить прозрачность ее работы и повысить эффективность", – прокомментировал принятое решение Петрашко.

В частности, ожидается, что сокращение количества территориальных управлений и обеспечение возможности реализации полномочий инспекторов по межрегиональному принципу позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для увеличения эффективности работы органа в целом.