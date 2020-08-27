Банк группы ICU Пасенюка сократит уставный капитал на треть

Акционеры банка "Авангард" 25 августа решили уменьшить уставный капитал финучреждения на 33,3%, или на 100,04 млн грн – до 200,08 млн грн путем снижения номинальной стоимости простых именных акций.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Основанием для принятия такого решения указано внесение Верховной Радой в мае изменений в закон "О банках и банковской деятельности" в части снижения требований к минимальном размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Уточняется, что владельцем 122 тыс. простых именных акций банка (100% уставного капитала) остается кипрская Westal Holdings Ltd.

Банк "Авангард" зарегистрирован в июле 2013 года. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года сооснователю инвестгруппы ICU Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,01% акций банка, Константину Стеценко – 44,99% и Владимиру Демчишину – 9,996%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (1,82 млрд грн) банк занимал 46 место среди 75 украинских банков.