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"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на 45%

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысит цену на газ для своих клиентов в сентябре в рамках пакета "Месячный" на 45% или на 1,46 грн за кубометр, по сравнению с августом, – до 4,7 грн (без НДС и платы за доставку).

Об этом говорится на сайте компании.

"В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн/куб м с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб", - говорится в сообщении.

Кроме того, цена газа для населения в рамках месячного контракта выросла на 45% до 4,73 грн/куб м с НДС. Цена указана без стоимости распределения.

В компании отмечают, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Тариф "Годовой" позволяет зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Автор: 

газ (7924) Нафтогаз (3309)


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Топ коментарі
+6
********!
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27.08.2020 12:42
+5
Какая точная характеристика...
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27.08.2020 16:10
+3
Ти же абєщаль....
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27.08.2020 16:01
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Сразу на 45% ,почему не на 4.5% или на 450%? Почему нигде в мире такого нет?Это те которые зелохам ничего не обещали.
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27.08.2020 12:19 Відповісти
почему-то вспомнилось...
во времена Горбачева (примерно 1989г) читаю в газете рубрику "их нравы" или "два мира - два образа жизни" что-то вроде того, так вот, в братской Венгрии прошла демонстрация граждан против повышения цен на проезд в коммунальном транспорте на (!) - 0, 14%
ноль целых четырнадцать сотых процента
я тогда подумал - надо же, людям делать нечего
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27.08.2020 14:13 Відповісти
********!
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27.08.2020 12:42 Відповісти
Какая точная характеристика...
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Лучше и скажешь!¡!
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27.08.2020 20:13 Відповісти
Этого стоило ожидать, цена на хабе с 60 на начало лета выросла до 100 на конец августа
https://biz.censor.net/news/3215807/tseny_na_gaz_v_evrope_dostigli_100_za_tysyachu_kubometrov_vpervye_za_polgoda
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27.08.2020 14:01 Відповісти
Отличная новость.
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27.08.2020 14:44 Відповісти
Ти же абєщаль....
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27.08.2020 16:01 Відповісти
Остановите уже этого Пороха!!!
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27.08.2020 16:11 Відповісти
первый пошёл... второй -повышение электроэнергии ... даже выборов не дождались..
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27.08.2020 16:55 Відповісти
Маладцы !!!!! Терпение людей не безгранично.......растов все ближе !!!!
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27.08.2020 18:14 Відповісти
Олигархи больше зарабатывают, а народ больше унижают!
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27.08.2020 18:59 Відповісти
в феодально-олигархической стране имени В,Зеленского и Коболева со Шмигалем ничего для народа не будет((((((
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27.10.2020 10:25 Відповісти

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