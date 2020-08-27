"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на 45%
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысит цену на газ для своих клиентов в сентябре в рамках пакета "Месячный" на 45% или на 1,46 грн за кубометр, по сравнению с августом, – до 4,7 грн (без НДС и платы за доставку).
Об этом говорится на сайте компании.
"В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн/куб м с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб", - говорится в сообщении.
Кроме того, цена газа для населения в рамках месячного контракта выросла на 45% до 4,73 грн/куб м с НДС. Цена указана без стоимости распределения.
В компании отмечают, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.
Тариф "Годовой" позволяет зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.
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во времена Горбачева (примерно 1989г) читаю в газете рубрику "их нравы" или "два мира - два образа жизни" что-то вроде того, так вот, в братской Венгрии прошла демонстрация граждан против повышения цен на проезд в коммунальном транспорте на (!) - 0, 14%
ноль целых четырнадцать сотых процента
я тогда подумал - надо же, людям делать нечего
https://biz.censor.net/news/3215807/tseny_na_gaz_v_evrope_dostigli_100_za_tysyachu_kubometrov_vpervye_za_polgoda