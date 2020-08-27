"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на 45%

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысит цену на газ для своих клиентов в сентябре в рамках пакета "Месячный" на 45% или на 1,46 грн за кубометр, по сравнению с августом, – до 4,7 грн (без НДС и платы за доставку).

Об этом говорится на сайте компании.

"В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн/куб м с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб", - говорится в сообщении.

Кроме того, цена газа для населения в рамках месячного контракта выросла на 45% до 4,73 грн/куб м с НДС. Цена указана без стоимости распределения.

В компании отмечают, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Тариф "Годовой" позволяет зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.