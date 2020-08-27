Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерних компании, принадлежащие компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского оказались среди 27 американских предприятий с годовым доходом более $1 млрд, которые получили льготные займы в США.

Об этом сообщила американская неправительственная организация Project on Government Oversight (POGO) на основе заявления компании Ахметова, передает Голос Америки.

Компании, принадлежащие Ахметову, получили $21 млн займа. Деньги были выделены в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем могут быть списаны, при условии, если они сохранят все свои рабочие места.

Всего в пределах Paycheck Protection Program выделили $659 млрд на поддержку малого бизнеса.

Доход United Coal за прошлый год составляет более $1,5 млрд, компания занимается добычей и экспортом угля из США.

В компании сообщили, что потратили $21 млн помощи для содержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг. Согласно правилам, займы для малого бизнеса в США могут получить и крупные компании, если количество их работников не превышает указанной нормы. Для угольной индустрии она составляет 1250 рабочих.

Кроме компании, принадлежащей Метинвеста, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег. Сами олигархи отвергают все обвинения.

Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 млн правительственных займов. Деньги поступили компаниям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777.

Об этом ранее писало Радио Свобода со ссылкой на правительственные данные США.

Пакет помощи правительства не было ограничений через гражданство, поэтому займы и дешевые кредиты могли получить и бизнес, которыми владеют иностранные собственники или компании.