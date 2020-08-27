"Укрэксимбанк" просит государство о докапитализации на 10 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" нуждается в докапитализации на 10 млрд грн, диалог об этом с Министерством финансов и Национальным банком Украины (НБУ) находится на финишной стадии.

Об этом председатель правления банка Евгений Мецгер сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦезор.

"Диалог идет с Национальным банком, с Минфином. Это диалог о необходимости покрыть капиталом эти резервы, которые мы формируем. И вторая часть – необходимость нашего развития. (…) Думаю, что речь идет о дополнительном капитале в районе 10 млрд грн. Диалог уже на финишной стадии", – сказал глава "Укрэксимбанка".

По словам Мецгера, докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, история некоторых из них достигает 10-12 лет.

"По ним мы сейчас начинаем остро и жестко работать, будем стараться их вернуть, но пока вынуждены дорезервировать, в результате чего банк выглядит в рейтингах не очень", – добавил руководитель финучреждения.

Как сообщалось, ранее государственный "Укрэксимбанк" направил привлеченные у Национального банка кредиты рефинансирования на сумму почти 9 млрд грн на покупку облигаций "Укравтодора".

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.