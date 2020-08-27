Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге

Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

Соответствующее решение закреплено приказом Мининфраструктуры №540 от 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

Стрый - Ивано-Франковск;

Тернополь - Шепетовка;

Шепетовка - Калиновка 1;

Староконстантинов 2 - Гречаны;

Староконстантинов 1 - Гречаны;

Староконстантинов 2 - Калиновка 1;

Староконстантинов 1 - Калиновка 1;,

Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;

Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участках по разным причинам.

В частности, из-из неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.

Вместе с тем, 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а его документы возвращены на доработку.

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.