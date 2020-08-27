Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге
Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".
Соответствующее решение закреплено приказом Мининфраструктуры №540 от 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:
- Стрый - Ивано-Франковск;
- Тернополь - Шепетовка;
- Шепетовка - Калиновка 1;
- Староконстантинов 2 - Гречаны;
- Староконстантинов 1 - Гречаны;
- Староконстантинов 2 - Калиновка 1;
- Староконстантинов 1 - Калиновка 1;,
- Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;
- Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.
Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участках по разным причинам.
В частности, из-из неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.
Вместе с тем, 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а его документы возвращены на доработку.
ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.
Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".
Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.
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