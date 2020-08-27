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Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге

Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге

Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

Соответствующее решение закреплено приказом Мининфраструктуры №540 от 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

  • Стрый - Ивано-Франковск;
  • Тернополь - Шепетовка;
  • Шепетовка - Калиновка 1;
  • Староконстантинов 2 - Гречаны;
  • Староконстантинов 1 - Гречаны;
  • Староконстантинов 2 - Калиновка 1;
  • Староконстантинов 1 - Калиновка 1;,
  • Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;
  • Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участках по разным причинам.

В частности, из-из неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.

Вместе с тем, 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а его документы возвращены на доработку.

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.

Автор: 

залізниця (825) Укрзалізниця (4761) Мінінфраструктури (1376) локомотиви (110)


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Головні напрямки це порти - Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь! Саме там не вистачає локомотивів, саме там потрібні приватні локомотиви! Чому не дали приватникам головні напрямки на яких не вистачає локомотивів, на яких американські локомотиви не можуть тягнути состави по 6000 тон, через малу потужність двигуна? Влада займається ідіотизмом!
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27.08.2020 14:33 Відповісти
треба вводити RAB-тарифи на вантажні перевезення. Особливо для металургії на експорт
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27.08.2020 21:25 Відповісти
то випиши їм дронів, нехай дронами вантаж доставляють
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28.08.2020 07:28 Відповісти
Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге - Цензор.НЕТ 4126
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27.08.2020 14:33 Відповісти
Ну все, считай начался процесс банкротства и прихватизации железной дороги. Частная тяга (причем тарифы на использование ж/д инфраструктуры наверняка будут мизерными для олигархов) просто отберет у УЗ самые прибыльные грузоперевозки и она станет резко убыточной и пархатые мародеры ее быстренько прихватизируют. Поздравляю вас зебилы, вы всех нас сделали еще раз.
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28.08.2020 01:24 Відповісти
Мда... печалька. Хотя к этому уже давно шли. Как выше написали, заберутся прибыльные маршруты. Потом и до пассажирских перевозок доберутся. Приватизируется самый новый и более-мение работоспособный подвижной состав. Лахмиття пустят на металлолом. Потом скажут, что нечем госкомпании возить людей. И все... останится у государства только сама железка, рельсы, которые мы , налогоплательщики будем содержать. А коломойши с ахметовыми будут бабло рубить. Поздравляю, лошары...
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28.08.2020 09:36 Відповісти

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