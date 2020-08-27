Польша планирует обсудить с властями Украины борьбу с налоговыми преступлениями

Украина и Польша планируют сотрудничать в борьбе с фискальными преступлениями. В связи с этим с двухдневным визитом в Украину 27 августа приезжают министр финансов Польши Тадеуш Косцинский и заместитель министра Ян Сарновский.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Государства должны тесно сотрудничать, чтобы эффективно предотвращать попытки ухода от налогообложения и вместе бороться с мошенничеством", - заявил по этому поводу Косцинский.

В программе визита польских чиновников в Киев - встреча с вице-премьер-министром Украины Алексем Резниковым и представителями украинского бизнеса.

Сарновский в свою очередь проведет переговоры в министерстве финансов Украины по вопросам относительно механизмов уплотнения НДС и применения налоговых технологий.

28 августа министры финансов Украины и Польши Сергей Марченко и Тадеуш Косцинский подпишут декларацию об углублении сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями и незаконным возмещением НДС.