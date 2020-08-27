Глава Wizz Air пригрозил закрыть базу в Киеве, – профсоюз

Глава Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть базу в Киеве, если работники не согласятся прекратить работу профсоюза.

Об этом сообщила Федерация европейских работников транспорта (ETF), передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

По данным организации, пика конфликта стороны достигли в конце июля, когда лоукост уволил четырех сотрудников, причастных к новому профсоюзу, - Юлию Баталину, Анну Теременко, Артема Тригуба и Андрея Чумакова.

В сообщении ETF указывается, что члены экипажей создали профсоюз 17 мая и 22 мая уведомили местное руководство об этом.

"Менеджмент никак не ответил на это и не признал профсоюз каким-либо способом, взамен начал агрессивную антипрофсоюзную кампанию", - подчеркнули в ETF.

После начала кризиса в авиации в связи с пандемией COVID-19 Wizz Air анонсировал сокращение 19% от общего числа персонала и уменьшение зарплат.

База в Киеве уменьшилась с четырех до трех самолетов. Один из бортов авиакомпания направила во Львов, где с 1 июля открыла вторую базу в Украине.

Ранее жесткую политику переговоров с профсоюзами применяла авиакомпания Ryanair. В июле лоукост заявил о закрытии базы в аэропорту Франкфурт-Хан, поскольку не смог договориться с пилотами о сокращении зарплат.