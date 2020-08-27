В Украине появился онлайн-гид по государственным услугам
27 августа заработал Гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал о всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.
В ведомстве отмечают, что ранее в Украине не было единой платформы, где можно было узнать о любой государственной услуге в удобной форме.
В то же время разработанный министерством Гид по государственным услугам на портале "Дия" содержит полную и достоверную информацию о 1000 услуг –о месте, способе, сроке, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимых документах и способе обжалования их результатов. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.
"Обычно украинцы гуглили или узнавали от знакомых, как получить нужную государственную услугу. Иногда было почти невозможно найти необходимую информацию на простом и человечном языке. Гид из государственных услуг решает эту проблему – гражданам больше не нужно тратить кучу времени и энергии на поиск. Все доступно, легко и хранится на одном портале", – отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Информация в Гиде упорядочена по 36 жизненным событиям. Такая логика систематизации услуг заимствована у правительства Канады. Если украинец, например, хочет приобрести авто, планирует рождение ребенка или переезд на новое место жительства, или стремится открыть специфический бизнес - всю необходимую информацию по официальной регистрации и получению необходимых услуг можно легко найти на портале", - отметила директор проекта SURGe ("Сопровождение правительственных реформ в Украине") Тания Санфорд Аммар.
Информация об услугах распределена по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий – социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.
Гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, которая не упомянута на Гиде, ссылка на Гид является аргументом для граждан не предоставлять соответствующие документы.
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