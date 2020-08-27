Украина и Германия подписали документ об энергетическом сотрудничестве

26 августа состоялась рабочая встреча и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец и федерального министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, во время которой было подписано совместное межправительственное заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает БизнесЦензор.

Украина и Германия договорились усилить сотрудничество по интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышении уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмену инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры и создания современной энергетической системы.

Стороны намерены способствовать энергетической трансформации, осуществлять обмен наработками правительственной политики в сфере энергетики, улучшать условия для инвестиций частного сектора в энергетику.