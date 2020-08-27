Власти Германии продлят запрет на проведение массовых мероприятий до конца года

Правительство ФРГ и власти федеральных земель в рамках борьбы с распространением коронавируса планирут продлить запрет на проведение массовых мероприятий вплоть до 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в проекте резолюции совместной конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно документу, под массовыми мероприятиями понимаются народные гуляния, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, большие концерты, уличные, деревенские и городские праздники.

При этом количество участников частных вечеринок на закрытой территории не должно превышать 25, вне частных территорий –50 человек.

Как отмечается в проекте резолюции, исключения могут быть сделаны для регионов, где количество новых случаев выявления коронавируса в течение семи дней не превышает 15 в день. Но при этом организаторы должны быть уверены, что зрители будут из одной области или близлежащего региона с аналогичным уровнем заболеваемости.

Кроме того, проектом постановления предусмотрен штраф в размере 50 евро за нарушение масочного режима.

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии было выявлено 1507 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в ФРГ с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 был подтвержден у 237 936 человек. От последствий вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались 9285 пациентов, из них пять за последние сутки.