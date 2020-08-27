Налоговая милиция обнаружила массовое подпольное производство тестов на коронавирус. ФОТО

Работниками налоговой милиции в Харьковской области обнаружено нелегальное производство наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавируса.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), передает БизнесЦензор.

"Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан, с целью личной наживы, в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц-предпринимателей поставлялись в лекарственные учреждения", – сказано в сообщении.

По данным следствия, организаторы подпольного производства с целью сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию указывали другие (легальные) места ее изготовления.

Согласно предварительному заключению специалиста Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов было налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

"На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования а также сырье для производства у 400 000 средств для тестирования на сумму около 12 млн грн", – сообщает ГФС.

В данное время ведомство предпринимает меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.