В Харьковской области провели первые испытания газораспределительной системы водородом

Первые в Харьковской области испытания водорода проведены АО "Харьковгаз" 27 августа, в городе Чугуев, на специальном полигоне, который является точной моделью существующих газовых сетей.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Харьковская область - среди пяти областей, где впервые в Украине начали испытания использования водорода и его смесей с газом в газопроводах закрытых тестовых площадок.

27 августа 2020 года специалисты АО "Харьковгаз" начали тестирование влияния водорода на элементы газовой инфраструктуры. Для стартовых испытаний применили газовую смесь с 99% концентрацией водорода.

Сначала сети на полигоне были заполнены инертным газом, а затем водородом. Высокая концентрация водорода в системе позволяет оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии, изучить поведение различных материалов и оборудования. Статистические исследования проводятся в рамках участия "Региональной Газовой Компании" в проекте EU Hydrogen Strategy.

Для проведения таких испытаний, во-первых, был подготовлен специальный исследовательский полигон в Чугуеве. Во-вторых, специалисты АО "Харьковгаз" прошли специальное обучение и аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопрос хранения и транспортировки водорода, а также требования при эксплуатации водорода в баллонах.

Исследования водорода в газовых сетях проводятся совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

Проект позволит выяснить, можно ли украинским газораспределительным сетям транспортировать чистые виды энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: в Великобритании, Франции, Дании, Германии, Нидерландах и других.

Исследования водорода в газовых сетях на специальных тест-площадках под эгидой РГК проводятся в Житомирской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской областях.