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НКЦБФР установила перечень финансовых агентов в соответствии с требованиями FATCA

НКЦБФР установила перечень финансовых агентов в соответствии с требованиями FATCA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла проект решения "Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов".

Об этом говорится в сообщении Комиссии, передает БизнесЦензор.

Документом установлен перечень небанковских финансовых учреждений, которые должны выполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с требованиями международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, и должны предоставлять информацию о подотчетны счета в соответствии с Соглашением между правительством Украины и рравительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "о налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA), а также другого международного договора, содержащего положения о обмен информацией для налоговых целей.

В указанный перечень входят профессиональные участники фондового рынка, которые осуществляют:

  • деятельность по торговле ценными бумагами - брокерскую деятельность;
  • деятельность по торговле ценными бумагами - деятельность по управлению ценными бумагами;
  • депозитарную деятельность - депозитарную деятельность депозитарного учреждения,
  • за исключением тех, которые соответствуют критериям, установленным в Приложении II вышеупомянутого Соглашения.

Проект разработан в соответствии с пунктом 33 статьи 8 закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", подпункта 14.1.2571 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Автор: 

США (4870) НКЦПФР (275)


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