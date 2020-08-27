БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
689 0

Польша планирует сократить период карантина до 10 дней

Польша планирует сократить период карантина до 10 дней

Новый министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что планирует сократить период карантина и самоизоляции до 10 дней.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wprost, передает БизнесЦензор.

"Мы изменим правила карантина и изоляции. Мы хотели бы предложить сократить карантин до 10 дней", - сказал министр на пресс-конференции.

По словам Недзельского, будет представлен пакет "двух-трех" постановлений, которые изменят правила карантина и самоизоляции.

Недзельский отметил, что идею сокращения карантина уже проверили другие страны, например Норвегия, и такие десятидневные периоды являются безопасными.

Кроме того, в случае карантина министр хочет отказаться от тестирования. Недзельский подчеркнул, что у человека на карантине, при отсутствии симптомов, нет нужды в тестах.

Сегодня в Польше можно пройти тест на коронавирус на 10 или 11 день пребывания в карантине.

Польша зафиксировала 64 689 подтвержденных случаев коронавируса и 2010 смертей с начала пандемии.

Автор: 

карантин (2077) Польща (2427) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 