Польша планирует сократить период карантина до 10 дней

Новый министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что планирует сократить период карантина и самоизоляции до 10 дней.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wprost, передает БизнесЦензор.

"Мы изменим правила карантина и изоляции. Мы хотели бы предложить сократить карантин до 10 дней", - сказал министр на пресс-конференции.

По словам Недзельского, будет представлен пакет "двух-трех" постановлений, которые изменят правила карантина и самоизоляции.

Недзельский отметил, что идею сокращения карантина уже проверили другие страны, например Норвегия, и такие десятидневные периоды являются безопасными.

Кроме того, в случае карантина министр хочет отказаться от тестирования. Недзельский подчеркнул, что у человека на карантине, при отсутствии симптомов, нет нужды в тестах.

Сегодня в Польше можно пройти тест на коронавирус на 10 или 11 день пребывания в карантине.

Польша зафиксировала 64 689 подтвержденных случаев коронавируса и 2010 смертей с начала пандемии.