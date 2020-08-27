Количество присоединившихся к госпрограмме частных учреждений "первички" выросло в 2,5 раза
На сегодня Национальная служба здоровья законтрактовала 548 частных учреждений и врачей-ФЛП, оказывающих первичную помощь, и 64 учреждения, оказывающих специализированную медпомощь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
На первичном уровне медицинской помощи частные учреждения и врачи-ФЛП составляют около трети от общего количества заведений, законтрактованных НСЗУ.
Отмечается, что их количество постоянно растет. В частности, в начале 2019 году их было 204, на конец 2019 года - 416, а сегодня их уже 548. То есть за полтора года количество частных заведений, заключивших договор с НСЗУ, выросло более в 2,5 раза.
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