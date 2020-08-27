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СБУ разоблачила преступную схему на "Укрзализныце" на 58 миллионов

СБУ разоблачила преступную схему на

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныце" более чем на 58 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что схему организовали должностные лица структурных подразделений "Укрзализныци" и бывшие руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Коррупционный механизм заключался в поставке и установке на тепловозы применяемых запасных частей. Под видом новых их поставлял ряд коммерческих структур. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные.

Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныце" более чем на 58 млн грн. Эксплуатация этих запчастей могла привести к травмированию пассажиров и работников железной дороги.

Как следствие, о подозрении 12 сообщено должностным лицам "Укрзализныци" и 3 бывшим руководителям завода. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

СБУ (1536) Укрзалізниця (4761)


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