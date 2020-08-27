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В Украине установили новое эпидемическое зонирование с 31 августа

В Украине установили новое эпидемическое зонирование с 31 августа

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

К "красной" зоне будут отнесены:

  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Черновцы, Выжницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.

К "оранжевой" зоне отнесены:

  • город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
  • города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Сумы;
  • города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
  • город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
  • город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырищенский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Волочиский район Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

К "желтой" зоне отнесены:

  • город Киев;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
  • города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;
  • город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыцкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
  • Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Автор: 

карантин (2077) коронавірус (3210)


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В Украине установили новое эпидемическое зонирование с 31 августа - Цензор.НЕТ 6717
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27.08.2020 21:13 Відповісти

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