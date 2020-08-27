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Украина и Турция заинтересованы в совместных космических проектах, – Уруский

Украина и Турция заинтересованы в совместных космических проектах, – Уруский

Украина и Турция должны как можно быстрее начать двусторонние проекты, в том числе и космические.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook по итогам встречи с министром промышленности и технологий Турции господином Мустафой Варанком, передает БизнесЦензор.

"Обговорили вопросы расширения сотрудничества между странами. Особенно важен акцент был сделан турецкой стороной необходимость скорейшего развития вопросов сотрудничества. Со своей стороны также подтвердил заинтересованность украинской стороны в оперативном сотрудничества между странами. Кроме того, отметил важность развития технологий и человеческих ресурсов", - написал Уруский. 

Также, по его словам, турецкая сторона выразила желание активно участвовать в совместных космических проектах.

"Тот опыт, который имеет Украина в процессе реализации проектов по созданию спутников дистанционного зондирования Земли, для Анкары является очень важным". - отметил Уруский.

Автор: 

космос (516) співпраця (642) Туреччина (1114)


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Предложите туркам на острове Змеинном совместно построить космодром, ихнее бабло и наши инженеры и Южмаш это смогут легко и плюс подтяним НАтО на защиту Украины, как идея)))
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27.08.2020 19:36 Відповісти
Щоб такі розмови були діловими, а не БОЛТОВНЕЮ, як завжди, ТРЕБА володіти питанням, як мінімум! Хто вестиме питання від України? Розман, будучи Премьром, поїхав на ДП "Антонов", наболтав так, що всі ведущі спеціалісти розбіглися від Баку і далі... За це СУДИТИ треба барана.....А з них як з ГУСЯ вода....! Не державні це люди, заробітчани пусті. П о б а ч и м о!
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27.08.2020 19:45 Відповісти
Было бы понятно ещё с Израилем, или Францией. Но с Турцией??? Одни уже все спустили, вторые просто ничего не имели, но планируют космические проекты!
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27.08.2020 22:44 Відповісти

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