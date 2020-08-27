"Альфа-Банк" ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 3,5%

"Альфа-Банк" ухудшил прогноз падения реального внутреннего валового продукта Украины в 2020 году до 3,5% с 2% (в апрельском прогнозе) и ожидает последующий рост показателя в 2021 году на уровне 3,9%.

Об этом говорится в макропрогнозе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, потребительский спрос станет ключевым двигателем восстановления экономики в ближайшие кварталы и, по оценкам банка, к середине 2021 года восстановится к "докарантинному" уровню.

"Мы ожидаем, что благодаря восстановлению потребительского спроса экономика перейдет к скромному росту в годовом выражении уже на стыке 2020-2021 годов. Вслед за этим во втором квартале 2021 года эффект низкой базы сравнения обеспечит ситуативный рост более чем на 10% год к году (г/г), "отзеркаливающий" глубокий провал годом ранее", – говорится в прогнозе.

Авторы документа полагают, что в условиях ослабления финансовых результатов предприятий, дефицита иностранных инвестиций и поддержания атмосферы неопределенности инвестиционная компонента ВВП будет существенно отставать от потребительской.

Согласно их оценкам, доля инвестиций в ВВП в 2020 году сократится до 12,5%, а в 2021 году, несмотря на незначительное восстановление, даже не достигнет предыдущего минимума 2015 года (13,6%).

В прогнозе указывается, что экономика Украины будет восстанавливаться до уровня 2019 года весь 2021 год.

По оценкам авторов прогноза, восстановление потребительного спроса, возобновление роста цен на ресурсные товары, повышение административно регулируемых тарифов и форсированное увеличение минимальной заработной платы приведут к значительному ускорению инфляции в ближайшие полгода.

"Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) весной 2021 года "пронзит" насквозь целевой диапазон Национального банка Украины (4-6%) и к концу 2021 года выйдет на отметку 8%. Скорее всего, НБУ будет вынужден реагировать на эту тенденцию повышением учетной ставки уже в начале 2021 года", – считают аналитики.

Согласно прогнозу, среднегодовой рост инфляции в 2020 году составит 4,6% (в апрельском прогнозе 3,4%), а в 2021 году – 7,1%.

Авторы прогноза ожидают, что средняя заработная плата Украины в 2020 году составит 11,5 тыс. грн, а в 2021 году – 13,5 тыс. грн.

Аналитики "Альфа-Банка" также отметили, что в разгар "коронавирусной паузы" торговый баланс Украины был атипичным из-за стремительного снижения импорта товаров и услуг, а во втором квартале был зафиксирован торговый профицит впервые с 2010 года свыше $1 млрд.

Вместе с тем, по их мнению, восстановление внутреннего спроса приведет к возврату к исходному состоянию.

"В 2021 году Украина выйдет на внешнеторговый дефицит $12 млрд, что практически соответствует результату 2019 года", – говорится в документе.

Авторы макропрогноза также отметили, что восстановление "привычного торгового дефицита" на фоне низкого притока иностранных инвестиций, а также ускорения инфляции и мягкой фискальной политики будет обеспечивать умеренное давление на котировки валютного рынка и, по их оценкам, среднегодовой обменный курс гривни скорректируется с 26,9 грн/$1 в 2020 году к 28,6 грн/$1 в следующем.

В прогнозе указывается, что на момент его составления проект закона о госбюджете на 2021 год еще не представлен официально, вместе с тем "многие сигналы свидетельствуют о намерениях сохранить довольно высокий бюджетный дефицит в следующем году".

Аналитики полагают, что фактический дефицит сводного бюджета по итогам 2021 года составит 5% ВВП.

"Как и ранее, основная часть дефицита будет финансироваться заимствованиями, что приведет к увеличению отношения государственного долга к ВВП до более чем 64% на конец 2021 года (для сравнения, в конце 2019 года данный показатель составлял 50,3% ВВП)", – отмечается в прогнозе.

По оценкам экспертов, потенциал роста украинской экономики в среднесрочной перспективе ограничивает ряд накопленных структурных проблем, в том числе гипертрофированный вес потребления в структуре экономики, дисбалансы теневой экономики, демографические вызовы и высокое восприятие страновых рисков.

По данным Нацбанка Украины, на 25 июня 2020 года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" опосредованно являлись Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%).

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (98,194 млрд грн) "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших банков.