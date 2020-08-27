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В Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски

В Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам переговоров с руководителями 16 федеральных земель Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала Меркель.

По ее словам, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала канцлер.

Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

Автор: 

Німеччина (1881) штраф (1109) коронавірус (3210)


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И зря! В этой земле тоже растёт ежедневный уровень инфицирования....
Меньше ,чем у других,но....больше,чем месяц назад!
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28.08.2020 01:37 Відповісти

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