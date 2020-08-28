Зеленский назначил нового главу Кировоградской области (обновлено)

Во время поездки в Кировоградскую область в четверг президент Владимир Зеленский представил нового председателя областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Во второй половины дня пятницы соответствующий указ №361/2020 от 27 августа о назначении Назаренко был опубликован на сайте президента.

Выступая на презентации Стратегии развития Кировоградской области на 2021-2027 годы, Зеленский заявил, что новый глава ОГА имеет успешный опыт в сфере привлечения инвестиций.

В то же время Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.

Согласно поданной декларации, в прошлом году Назаренко работал в ООО "2-й им. Петровского сахарный завод", где получил 129 тыс. грн зарплаты.

Он также указал свою кваpтиpу в Киеве плoщадью 82,2 кв. м и две квартиры жены в столице на 39,7 кв. м и 45 кв. м. Семья Назаренко владеет двумя элитными автомобилями: Lexus RX200 2016 года выпуска стоимостью 1,6 млн и Mercedes-benz C300 2014 года выпуска за 918 тыс. грн

Назаpенкo также задекларировал $95 тыс., 15 тыс. евpo и 500 тыс. грн наличными, а также $2428 и 155,6 тыс. грн на банковских счетах.

Известно, что Назаренко уже работал в Кировоградской ОГА в 2010-2013 годах под руководством Андрея Николаенко, был членом политсовета партии "Основа" Николаенко. Лидером этой партии является предприниматель и политик Сергей Тарута.