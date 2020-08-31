Цены на нефть превысили $46 за баррель

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты, следует из данных торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель.

Курс доллара к иене в пятницу упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. В понедельник доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.

Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану "Лаура", который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.

Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.