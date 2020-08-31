Хмельницкая АЭС остановила на ремонт энергоблок №2

Хмельницкая АЭС в 00:00 29 августа отключила блок №2 от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Плановая длительность ремонта – 198 суток (до 14 марта 2021 года).

Таким образом, на утро понедельника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №5 Запорожской АЭС длятся 138-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 ЗАЭС – 123-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 ЗАЭС – 21-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.).

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.