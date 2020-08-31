"Газпром" обжаловал рекордный штраф польского регулятора на $57 миллионов

ПАО "Газпром" 24 августа 2020 года подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа (UOKiK) об ограничении доступа "Газпрома" к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2".

Об этом сообщается в отчетности российской компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн, или 50 млн евро).

В "Газпроме" заявили, что UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у "Газпрома" информацию, не связанную с предметом расследования.

"Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования. Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило", – заявили в российской компании.

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie – на 172 млн злотых. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".

UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.