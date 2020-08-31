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Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

За последние три недели ставки по депозитам в украинских банках опустились для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30 августа), передает БизнесЦензор.

Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца - на 0,11 п.п. до 6,76% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 7,63% годовых). Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась на 0,01 п.п. до 6,34% годовых. Остальные сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 4,91% годовых, а депозиты периодом от полугода до года - 8,08% годовых. Средняя ставка для депозитов в гривне сроком свыше года составляет 8,12% годовых.

Максимально упала средняя ставка по депозитам в долларах сроком от полугода до года (на 0,03 п.п. до 1,28% годовых). Синхронно подешевели вклады на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,02 п.п. до 0,93% и до 1,75% годовых соответственно). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,46% годовых, а вклады на период менее месяца – 0,47% годовых. Доходность депозитов в долларах периодом от месяца до трех составляет 0,55% годовых.

На прежнем уровне остались средние ставки для бессрочных сбережений в евро (0,24%), а также вкладов периодом менее месяца (0,25%), от месяца до трех (0,48%) и от 3 месяцев до полугода (0,62%). Синхронно, на 0,02 п.п. опустилась доходность для сроков свыше полугода (0,88%) и свыше года (1,05%).

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

банки (6954) депозит (432)


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кто будет хранить деньги на депозитам
если уровень инфляции выше ставок по
депозитам
все с убытками зато банки с плюсом
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31.08.2020 12:24 Відповісти
Ну Зеленка "нагнул" банки чтобы давали не выше 10% ипотеку. Соответственно банкам пришлось чнизить % по депозитам.
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31.08.2020 13:55 Відповісти
Хто зберігає свої кошти в банках збагатчує власників банків для закупки самольотів- пароходів, велику армію працівників фінустанов,та фінансує приватний бізнес. До цього ризик вкладів дуже великій при цій зеленій кодлі. То хто нормальний буде вкладати свої кошти в банки.при такій ставці?
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31.08.2020 14:15 Відповісти
Эти зеленые могут угробить банковскую систему
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31.08.2020 14:19 Відповісти
Депозиты под 6 процентов. Кредиты под 45 годовых.
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31.08.2020 16:32 Відповісти
Плюс риск потерять все деньги на счете за одну ночь.
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31.08.2020 23:05 Відповісти
Да давайте уже как в Швейцарии, вкладчик платит банку за то,что то его деньги хранит.
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01.09.2020 00:21 Відповісти
За то это безопаснее чем держать дома под матрасом!!! У нас же опасность двойная ! И в банке опасно и в матрасе )))
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01.09.2020 07:22 Відповісти

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