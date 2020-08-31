Квартальная прибыль российского "Газпрома" упала на 50%

Во II квартале 2020 года чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по МСФО упала на 50% - до 149,17 млрд рублей (около $2 млрд). Это выше среднерыночного прогноза (139 млрд рублей). Точнее всех этот показатель опять угадал Raiffeisenbank.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Квартальная выручка концерна снизилась на 33% до 1 163,32 млрд рублей при прогнозе в 1 136 млрд рублей.

EBITDA "Газпрома" упала до 93,85 млрд рублей (около $127 млрд), почти совпав с консенсус-прогнозом (93 млрд рублей).

Прибыль по курсовым разницам составила 266,29 млрд рублей (прогноз 249 млрд рублей).

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326,35 (прогноз - 342 млрд рублей).

Чистый долг на конец второго квартала сократился до 3,684 млрд рублей с 3,74 трлн рублей на конец первого квартала.

Как сообщалось, российский "Газпром" в первом квартале 2020 года получил 306,23 млрд рублей убытка по российским стандартам отчетности (РСБУ), тогда как за аналогичный период 2019 года компания получила 199,47 млрд рублей чистой прибыли.