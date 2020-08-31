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Глава "Укрэксимбанка" спрогнозировал снижение ставок

Глава

Председатель правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгений Мецгер прогнозирует дальнейшее снижение ставок.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ставки снизились, снижаются и будут снижаться, в ближайшее время - так точно. Просто снижение ставки учетной не дает линейного моментального эффекта, но снижение ставки депозитных сертификатов, ОВГЗ дают импульсы к тому, чтобы и банки снижали свои ставки", – сказал он.

Мецгер добавил, что дюрация у клиентов разная, но договора постепенно заканчиваются и банк снижает ставки, в связи с чем стоимость его ресурсной базы также постепенно идет вниз.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (226,73 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

банки (6954) ставки (213) облікова ставка (349) Укрексімбанк (370)


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