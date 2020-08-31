Совет Нацбанка проведет еще одно заседание по кадровым вопросам

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 4 сентября, согласно предварительной повестке дня, рассмотрит кадровые вопросы.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил член Совета Виктор Козюк, передает БизнесЦензор.

Он уточнил, что окончательной повестки дня заседания и материалов по кандидатуре, которая может быть рассмотрена, пока нет.

Как сообщалось, на предыдущем внеочередном заседании 26 августа Совет НБУ прекратил полномочия заместителя главы центробанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок, Романа Борисенко с 28 августа на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

На заседании до этого (7 августа) Совет НБУ назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность замглавы центробанка, ответственного за платежные системы и денежный оборот, вместо уволенного с 3 августа на основании заявления по собственному желанию Сергея Холода.

Кроме того, на внеочередном заседании 22 июля орган назначил экс-замминистра финансов Юрия Гелетия замглавой НБУ, ответственным за рыночные операции, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.

Кандидатуры обоих заместителей главы центробанка подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.