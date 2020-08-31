Первые аукционы по приватизации заводов "Укрспирта" могут пройти в сентябре

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил, что в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов предприятия.

Об этом Блескун написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт", - сообщил Блескун.

"Для специалистов спиртовой отрасли приватизация будет означать не потеря работы, а наоборот - новые карьерные возможности. Заводы, которые годами простаивали без работы, вновь встретят вас трубой, которая дымит, модернизированными мощностями и новыми задачами", - добавил он.

Как сообщалось, в начале августа глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Фонд получил предложения по приватизации 12 спиртзаводов. Всего готовы к приватизационному процессу 41 предприятие.



Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.