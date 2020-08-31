Нацбанк уточнил процедуру лицензирования инкассаторов
Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
Дополнительно урегулирован вопрос о возвращении оплаты заявителю, в случае отказа в выдаче лицензии или в получении согласования Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличности.
Также установлены требования к юридическому лицу страховать полный объем наличности, которой будет обрабатываться и храниться.
Теперь юридическое лицо обязано сообщать Национальному банку, в случае открытия новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.
"Такие изменения сделают понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и осуществлять операции по обработке и хранению наличных, а также способствовать защите интересов их клиентов", - сообщает НБУ.
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