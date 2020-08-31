Wizz Air отменит авиарейсы из Украины в Венгрию до конца сентября

С первого сентября авиакомпания Wizz Air приостанавливает рейсы в Будапешт из пяти городов Украины.

Об этом со ссылкой на lowcost.ua сообщает БизнесЦензор.

Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены: Киев - Будапешт до 30 сентября; Львов - Будапешт до 1 октября; Запорожье - Будапешт до 2 октября; Одесса - Будапешт до 2 октября; Харьков - Будапешт до 3 октября.

В общем, авиакомпания планирует отменить рейсы по более 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.

Как сообщал БизнесЦензор, власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.