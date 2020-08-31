На центральных станциях Киевского метрополитена появилась связь 4G

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили покрытие 4G-сети, запустив мобильную связь четвертого поколения на еще семи станциях в Киевском метрополитене и в тоннелях между ними.

Об этом в Facebook сообщает мобильный оператор lifecell, передает БизнесЦензор.

Связь 4G появилась на станциях "Крещатик", "Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина, "Дворец Спорта", "Кловская" и "Печерская".

Таким образом теперь 4G есть на 22 из 46 подземных станциях Киевского метрополитена. Операторы запускают их на оборудовании Huawei, используя собственные лицензионные частоты.

Покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайтов мобильного интернета.

Как сообщалось, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте, а еще на восьми станциях – в июле.